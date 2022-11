Coup de tonnerre à Manchester United : l'annonce forte des Glazers !

La famille Glazer, propriétaire de Manchester United, a été lourdement critiqué par Cristiano Ronaldo et n'est guère appréciée par les supporters.

Après que des rapports initiaux aient suggéré que les Glazers pourraient être ouverts à une vente, Manchester United a publié une déclaration sur son site officiel confirmant cette position. Le communiqué explique que tout mouvement ferait partie d'une initiative visant à améliorer les perspectives d'avenir du club, tant sur le plan de l'infrastructure que sur le plan commercial, les Glazers affirmant qu'ils s'engagent à défendre les "meilleurs intérêts" des fans, des actionnaires et des parties prenantes du club.

Les supporters enfin exaucés

Cette déclaration est un moment décisif après 17 ans de propriété controversée. Les supporters de Manchester United ont pris part à diverses manifestations, en raison du manque d'investissement des Glazers et de leur implication dans la débâcle de la Super League européenne. Le club n'a toujours pas remporté de Premier League depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

La déclaration poursuit en indiquant que le Raine Group - qui a contribué à la vente de Chelsea de l'oligarque russe Roman Abramovich à Todd Boehly plus tôt cette année en à peine quelques semaines - agit en tant que conseiller financier exclusif des Glazers, ce qui peut laisser espérer une vente prochaine, tandis que Latham & Watkins LLP sera leur conseiller juridique.

"Toutes les options seront évaluées"

"La force de Manchester United repose sur la passion et la loyauté de notre communauté mondiale de 1,1 milliard de fans et de suiveurs", ont déclaré les Glazers dans le communiqué. "Alors que nous cherchons à continuer à construire sur l'histoire du succès du club, le conseil d'administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques".

"Nous évaluerons toutes les options afin de nous assurer que nous servons au mieux nos fans et que Manchester United maximise les opportunités de croissance significatives qui s'offrent au club aujourd'hui et dans le futur. Tout au long de ce processus, nous resterons pleinement concentrés sur le service des meilleurs intérêts de nos fans, de nos actionnaires et des différentes parties prenantes", ont conclu les Glazers.

Bien que toute vente potentielle risque de prendre du temps, les précédents prétendants potentiels seront en alerte pour prendre le relais. Le milliardaire Sir Jim Ratcliffe, fan de Manchester United de longue date, a été l'un des noms liés au club par le passé, et s'est rétracté cet été au moment du potentiel achat de Chelsea, alors qu'il est déjà propriétaire de Nice. Nul doute que Sir Jim Ratcliffe est très attentif à la situation de Manchester United.