Coup de tonnerre à Carrarese, un ex-PSG recruté !

La Carrarese réalise un autre renfort après la fin du mercato. Il s’agit du latéral français Colin Dagba, formé au centre de formation du Paris Saint-Germain et fort d’expériences importantes entre la Ligue 1 et le championnat belge, qui sera lié au club apuan jusqu’au 30 juin 2028, avec une option de prolongation pour une année supplémentaire à certaines conditions.





EX-PSG - Le talent français Colin Dagba a intégré le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2016, achevant sa formation jusqu’à rejoindre l’équipe première, avec laquelle il a disputé quatre saisons et totalisé 77 apparitions toutes compétitions confondues, dont 7 en Ligue des champions et 55 en championnat.

Ses débuts officiels ont eu lieu en 2018 lors du Trophée des champions remporté contre Monaco, lançant un cycle extraordinaire riche en succès au cours duquel il a été sacré 3 fois champion de France et a également remporté 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue et 2 Trophées des champions.

Au cours de sa carrière, le latéral a également porté le maillot de l’équipe de France Espoirs, totalisant 16 sélections, 1 but et une participation aux Euros de la catégorie en 2019 et en 2021.

Après avoir quitté Paris, Dagba a connu d’importantes expériences en prêt et à titre définitif, disputant 21 matches de Ligue 1 avec Strasbourg lors de la saison 2022-23, remportant la Ligue 2 en 2023-24 avec Auxerre puis poursuivant ensuite son parcours professionnel en Belgique sous les couleurs du Beerschot.



