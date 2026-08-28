Dans un rebondissement dramatique que personne n'attendait, une surprise de taille a explosé sur le marché des transferts, avec en vedette la star anglaise Trent Alexander-Arnold, qui pourrait faire son retour à Anfield, sa maison d'autrefois, quelques mois seulement après son départ vers la capitale espagnole.

Le célèbre journaliste Ben Jacobs a révélé une information de dernière minute confirmant que la direction de Liverpool est entrée en négociations avancées avec son homologue du Real Madrid pour récupérer le latéral anglais, moyennant seulement 15 millions d'euros.

Jacobs a déclaré : « Liverpool est en négociations avancées avec le Real Madrid au sujet de leur ancien joueur Alexander-Arnold. Liverpool paiera 15 millions d'euros pour le latéral droit, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée au club. »

Le temps de jeu, le mot de passe

Jacobs a précisé que les négociations sont parvenues à leurs dernières étapes, sur fond d'une volonté claire du joueur lui-même d'obtenir davantage de chances de jouer, après s'être retrouvé sur le banc de touche au Real Madrid en raison de la concurrence féroce au poste de latéral droit.

Ce revers survient après la signature par le club madrilène du Néerlandais Denzel Dumfries pour renforcer ce même poste, ce qui a rendu plus difficile la tâche de l'Anglais pour s'assurer une place de titulaire dans le onze de départ.

La source a ajouté qu'Alexander-Arnold, qui a passé de longues années au sein de l'académie de Liverpool avant de devenir l'une de ses plus grandes stars, tient toujours à revenir à Anfield, le stade qui a été le théâtre de sa gloire.

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Un retour inattendu

Alexander-Arnold avait quitté Liverpool à l'été 2025 dans le cadre d'un transfert qui avait suscité beaucoup de controverse parmi les supporters de Liverpool, pour rejoindre le Real Madrid dans une nouvelle aventure sur laquelle on comptait beaucoup.

Mais les derniers développements ont grand ouvert la porte à un scénario qui n'était pas prévu. En cas de conclusion du transfert, le retour d'Alexander-Arnold à Liverpool serait l'une des plus grandes surprises du marché des transferts estival, et le retour du fils prodigue du club chez lui, quelques mois seulement après les adieux.