Le transfert de l'international marocain Nayef Aguerd de la Roma vers Leipzig est entré dans une phase d'incertitude, après l'apparition de nouveaux problèmes qui menacent de faire échouer une opération qui semblait pourtant en voie d'aboutir.

Selon plusieurs sources, au premier rang desquelles « Foot Mercato », l'accord entre la Roma et Leipzig pour le transfert d'Aguerd est désormais menacé de tomber à l'eau, alors même que l'opération avait atteint un stade avancé.

Le milieu de terrain marocain devait rejoindre Leipzig sous la forme d'un prêt de 4 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros supplémentaires en fin de saison, cette option devant devenir obligatoire si certaines conditions étaient remplies.

Aguerd s'est déplacé hier lundi afin de passer sa visite médicale, mais plusieurs rapports ont fait état, aujourd'hui, de problèmes entravant la finalisation de son transfert vers le club allemand.

La nature des obstacles qui menacent l'opération n'a pas encore été précisée, tandis que cela intervient à un moment où la stratégie de la Roma connaît un certain flou dans les dernières heures du marché des transferts.

Les mouvements de la Roma

La Roma espérait également boucler une dernière opération avec le recrutement de l'ailier Jamie Leweling en provenance de Stuttgart pour environ 35 millions d'euros, mais des rapports ont fait état de l'annulation du vol qui devait le transporter d'Allemagne vers la capitale italienne.

Le maintien d'Aguerd, si son transfert vers Leipzig ne peut aboutir, pourrait modifier les calculs de la Roma dans le dossier Manu Koné, le club pouvant alors envisager d'accepter l'offre de Chelsea de 60 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain français.

Dans ce cas, l'opération pourrait également inclure le transfert de Jimmy Bynoe-Gittens à la Roma sous la forme d'un prêt, en tant que joueur occupant un poste similaire à celui de Leweling, et qui avait été évoqué comme option de rechange.

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