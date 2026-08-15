De nouveaux détails ont commencé à apparaître sur la façade du stade du Real Madrid, après que les ouvriers ont achevé l'installation du seul nom « Bernabéu » sur la façade donnant sur l'avenue de la Castellana, en lieu et place du nom complet « Santiago Bernabéu » utilisé depuis des années, une démarche liée à la nouvelle orientation commerciale du club.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que l'aspect de la façade n'était pas encore totalement finalisé, le sort du logo du Real Madrid sur la façade demeurant en suspens, tandis qu'il semble que le nouveau logo propre au stade sera placé au-dessus des lettres « Bernabéu ».

Le changement de nom a suscité des réactions parmi plusieurs membres du Real Madrid, qui s'opposent à ce que l'on se contente du nom de famille au lieu de « Santiago Bernabéu ». Certains d'entre eux ont également exprimé leur inquiétude quant à l'éventuelle absence du logo du club sur la façade, celui-ci étant l'un des symboles les plus marquants de l'identité du stade.

Ce changement s'inscrit dans le cadre des transformations que connaît le stade du Real Madrid, qui a fait l'objet d'importants travaux de développement visant à renforcer sa présence en tant qu'infrastructure sportive, de divertissement et commerciale, en accordant à la dimension commerciale une place plus large dans son identité et son apparence extérieure.