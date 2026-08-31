L'Inter Milan a fermé la porte à un éventuel départ de Federico Dimarco vers le Barça, après que le président du club, Giuseppe Marotta, a affirmé que le latéral italien n'était pas à vendre, ce qui menace de faire capoter la proposition qui incluait un échange avec Alejandro Balde, à quelques heures de la fermeture du marché des transferts.

Le journal Sport a rapporté que le Barça avait étudié ces derniers jours la possibilité d'envoyer Balde à l'Inter Milan en contrepartie des services de Dimarco, dans le but de réorganiser le poste de latéral gauche, qui demeure une source d'inquiétude pour le club catalan malgré l'arrivée de João Cancelo.

Mais Marotta a tranché clairement la position de l'Inter, en assurant que Dimarco « n'est pas à vendre, et qu'il n'y a aucune intention de le laisser partir dans un avenir proche », insistant sur le fait que le joueur représente l'un des éléments essentiels du projet du club italien.

Cette position catégorique de la direction de l'Inter met quasiment un terme à l'idée de l'échange, d'autant que Dimarco occupe une place de titulaire dans l'effectif de l'équipe, après avoir disputé 237 matchs sous le maillot du club, au cours desquels il a inscrit 26 buts et délivré 52 passes décisives, dont 8 buts et 18 passes décisives lors de la seule saison dernière.

L'attachement de l'Inter au joueur ne se limite pas à l'aspect sportif, puisque le club italien cherche à prolonger son contrat qui prend fin en juin 2027, tout en améliorant son salaire annuel de 4 millions à 5 millions d'euros, dans le but de renforcer sa stabilité au sein de l'équipe au cours des prochaines années.

En revanche, l'avenir de Balde au sein du Barça reste au centre de l'attention, bien que le latéral espagnol ait informé le club de son souhait de poursuivre avec l'équipe, et qu'il soit revenu dans le groupe lors de la confrontation face à l'Athletic Bilbao lors de la deuxième journée de la Liga, sans toutefois disputer la rencontre.

Le Barça cherche, dans les dernières heures du marché des transferts, des solutions pour le poste de latéral gauche, notamment après le niveau affiché par Balde la saison dernière, mais le refus de l'Inter de se séparer de Dimarco ferme l'une des options les plus en vue proposées à la direction du club catalan.