Coup de théâtre dans le transfert de la saison : Rodri hésite entre le Real et le Barça

Les négociations entre le Real Madrid et l'Espagnol Rodri, star de Manchester City, sont entrées dans une phase délicate au cours des dernières heures, après l'apparition d'un désaccord entre les deux parties concernant les conditions du contrat, au moment où le Barça a commencé à bouger pour tenter de rafler l'affaire.

Cela intervient après que des rapports de presse ont prédit, hier mercredi, le retrait du Barça du dossier, ce qui ouvre la voie au Real Madrid, qui était le premier candidat à recruter le meilleur joueur du Mondial 2026.

Mais selon ce qu'a rapporté le réseau Foot Mercato, spécialisé dans le marché des transferts, citant le journal Sport, le transfert de Rodri au Real Madrid est désormais menacé d'être interrompu, après que le joueur a émis des réserves sur l'offre présentée par le club merengue, malgré son accord de principe pour signer un contrat de quatre saisons.

Le journal a ajouté que les négociations ont connu une tension notable, au point que la conclusion de l'affaire n'est plus garantie, dans un contexte où le joueur tient à obtenir de meilleures conditions financières, tout en confirmant sa volonté de revenir en Liga, mais pas à n'importe quel prix.

Le Real Madrid avait tourné son intérêt vers Rodri après s'être rapproché de conclure le transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé, qui se prépare à rejoindre les rangs de l'équipe, après que la direction a réussi à finaliser l'une des affaires les plus complexes de l'été.

Des rapports espagnols ont indiqué que le président du club, Florentino Pérez, n'était pas enthousiaste au départ à l'idée de recruter Rodri, en raison de son âge relativement avancé et de ses antécédents de blessures, mais les performances offertes par le joueur, en particulier après avoir été sacré meilleur joueur de la dernière Coupe du monde, ont poussé les responsables du club à revoir leur position.

En revanche, des rapports de presse ont révélé que le Barça a décidé d'entrer en force dans la course au recrutement du joueur de Manchester City, après avoir rouvert le dossier de sa venue, un dossier qui était déjà sur la table au sein du club catalan avant même la Coupe du monde.

Le journaliste Ben Jacobs a confirmé que le Barça a déjà entamé ses discussions concernant le joueur et se prépare à présenter une offre officielle, malgré la volonté de Manchester City de conserver ses services.

Jacobs a expliqué que le Real Madrid était considéré comme le candidat le plus sérieux pour conclure l'affaire, mais que le Barça représente également une destination attrayante pour Rodri, qui préfère revenir en Espagne pour des raisons sportives et familiales.

Dans le même temps, Manchester City ne semble pas prêt à laisser partir sa star facilement, puisque des rapports ont indiqué que le club anglais réclame entre 75 et 80 millions d'euros pour accepter de le vendre, tandis que le Real Madrid n'a pas l'intention de dépasser un plafond compris entre 50 et 60 millions d'euros, ce qui complique davantage les négociations.