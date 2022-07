Coup de théâtre : Chelsea fonce sur De Jong

Manchester United a depuis longtemps conclu un accord avec Barcelone pour le transfert de Frenkie de Jong, mais n'a pas réussi à convaincre le joueur.

Désormais, Chelsea semble prêt à voir s'il peut réussir là où United a échoué.

Selon Relevo, l'équipe de Thomas Tuchel prépare une offre pour de Jong, ce dont Barcelone est conscient. Chelsea a pris la décision de le poursuivre et, selon toute vraisemblance, il lui suffirait d'égaler l'offre de United pour s'entendre avec Barcelone.

Qu'ils puissent convaincre de Jong est une autre question. Le Néerlandais est heureux à Barcelone et un rapport récent a émergé affirmant qu'il avait peu d'intérêt pour la Premier League dans son ensemble.

Chelsea pourrait cependant avoir quelques avantages supplémentaires à offrir. L'attrait de Londres est populaire pour de nombreux footballeurs et en plus, Chelsea peut offrir la Ligue des champions. A deux saisons seulement de la victoire européenne, Chelsea est beaucoup plus proche de la lutte pour le titre et de l'Europe que United.