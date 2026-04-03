Coup de théâtre : Chelsea exclut son capitaine Fernández de l'effectif avec effet immédiat

Enzo Fernández a été définitivement écarté de l'effectif de Chelsea, a déclaré l'entraîneur Liam Rosenior lors d'une conférence de presse vendredi après-midi. La raison en est le flirt de Fernández avec le Real Madrid.

Fernández est normalement vice-capitaine à Chelsea, mais il a été autorisé à porter le brassard lors des deux derniers matchs en l'absence du capitaine titulaire, Reece James, blessé. Fernández n'a toutefois pas du tout fait bonne impression dans ce rôle.

Après la défaite 8-2 (sur deux matchs) contre le PSG, Fernández a surpris par quelques déclarations concernant son avenir. « Je ne sais pas », a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé par ESPN Argentina. « Il reste huit matchs à jouer et la FA Cup. Il y a aussi la Coupe du monde, après quoi on verra bien. Ça me plairait de vivre à Madrid. »

The Telegraph a également rapporté la semaine dernière que Fernández avait insulté ses coéquipiers à plusieurs reprises pendant cette mauvaise passe. Certains d’entre eux étaient donc très mécontents de Fernández, alors qu’il devrait y avoir une cohésion à l’approche de la fin de la saison.

L'Argentin a donc été écarté de l'équipe par l'entraîneur Rosenior. « Je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il ne jouerait pas contre Port Vale et Manchester City. Il a dépassé les bornes. Nous devons lui infliger cette sanction. »

Samedi, les Blues affronteront Port Vale en quarts de finale de la FA Cup. La semaine suivante, le match de Premier League contre Manchester City est au programme.







