Coup de théâtre à Barcelone : Arsenal met la pression pour conclure le transfert d'Alvarez

Arsenal négocie activement le recrutement de Julián Álvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, pourtant annoncé proche du FC Barcelone.

Selon le journal « Sport », qui cite « The Independent », le club londonien perçoit désormais une véritable opportunité de recruter l’attaquant argentin et a entamé les négociations, profitant de la situation complexe que vit l’Atlético de Madrid avec son joueur.

Selon certaines sources, Álvarez et son entourage privilégient toujours un transfert au Barça, mais ils n’ont pas fermé la porte aux Gunners. Arsenal tentera donc de conclure un accord avec toutes les parties en investissant une somme colossale, ce qui pourrait mettre un terme à l’une des histoires les plus marquantes du mercato estival.

Les discussions sont menées par le directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, qui connaît bien l’Atlético pour y avoir travaillé.

Selon The Independent, les Gunners ont attendu que la tempête médiatique retombe et que la concurrence se retire pour passer à l’action.

Le Real Madrid a pratiquement abandonné la course, tandis que le Paris Saint-Germain privilégie d’autres dossiers, comme ceux de Diomande et de Ferran Torres.

Pour Arsenal, le véritable concurrent reste Barcelone, mais les dirigeants londoniens estiment que l’Atlético ne vendra pas son attaquant au Barça, ce qui pourrait faire du club anglais la seule option viable.

Les Gunners s’étaient temporairement tournés vers Bradley Barcola, mais les exigences financières du PSG semblent hors d’atteinte, signalant que le joueur n’est pas disponible.

Rappelons qu’Arsenal avait initialement prévu d’investir 100 millions d’euros pour recruter Álvarez, mais le club est conscient qu’il devra revoir son offre à la hausse dans les prochains jours.

À Barcelone, la direction est informée des dernières manœuvres des Gunners, mais elle garde son calme, consciente que le joueur privilégie le maillot catalan.