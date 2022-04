La Côte d'Ivoire se sépare de Patrice Beaumelle

La Côte d'Ivoire et Patrice Beaumelle, c'est fini ! La Fédération ivoirienne de football (FIF) a confirmé le contrat du sélectionneur ne serait pas renouvelé. Celui-ci expirait le 6 avril dernier.

« Le Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football tient à exprimer ses remerciements au coach Beaumelle et à tout son staff pour le travail effectué à la tête de l'encadrement technique des Eléphants et salue ses qualités humaines, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion », a publié la FIF sur son site internet.

Patrice Beaumelle avait été nommé sélectionneur des Éléphants le 4 mars 2020, faisant son retour en Côte d'Ivoire puisqu'il avait été l'adjoint d'Hervé Renard pendant deux ans, remportant la Coupe d'Afrique des nations en 2015.

Mais Beaumelle n'est pas parvenu à refaire triompher le football ivoirien : son équipe ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde 2022 et a été éliminée lors des huitièmes de finale de la CAN 2022 par l'Égypte, aux tirs au but.

La décision de ne pas maintenir Beaumelle dans ses fonctions intervient également dans un contexte d'élection à la présidence de la FIF. Six candidats sont en lice avec la légende locale Didier Drogba ainsi qu'Arnaud Aka, Sory Diabaté, Idriss Diallo, Laurent Kouakou, et Yatte Ellele Jean-Baptiste.

Selon la présidente du Comité de normalisation, Mariam Dao Gabala, la liste complète de tous les candidats sera rendue publique le 15 avril.

Cette élection a déjà été maintes fois reportée depuis 2020, en raison d'un imbroglio sur le système de parrainage des candidats. La FIF a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA qui a installé un « Comité de normalisation » pour tenter de régler cette crise.