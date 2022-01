Côte d'Ivoire - Egypte (0-0, 4-5 tab) : Les Pharaons domptent les Elephants au forceps

L'Egypte de Mohamed Salah a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire et sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2022. Les Pharaons se sont imposés au bout du suspens au terme d'une séance de tirs au but durant laquelle ils ont réalisé un sans faute et ont profité du seul échec des Elephants. Le choc de ces huitièmes de finale entre deux poids lourds du continent africain a accouché d'une rencontre globalement décevante, beaucoup trop hâchée par les blessures et les arrêts de jeu. Si la première période laissait penser à une montée en puissance, la seconde a été plus terne avec la fatigue dû à la chaleur ayant un impact sur les deux équipes et sur le rythme de la rencontre.

Un premier acte prometteur, un second décevant

La Côte d'Ivoire a mieux débuté la rencontre, mais a connu un trou d'air au milieu de la première période. L'Egypte a failli profiter d'une relance hasardeuse de Sangaré pour ouvrir le score (17e) avant que Mohamed Salah ne tente sa chance de loin, à son tour (21e). La sortie de Kessié, touché au dos, dans la foulée a fait du mal aux Elephants. L'Egypte a continué à imposer son rythme, mais petit à petit, la Côte d'Ivoire s'est réorganisé et a commencé à opérer en contre attaque.

Les Elephants se sont procurés leurs premières franches occasions avant la pause. Sur un centre de Pépé, I. Sangaré a réalisé une très belle volée acrobatique mais El-Shenawy a écarté le danger (38e). En toute fin de première période, Haller a profité d'un mauvais dégagement de la défense égyptienne pour hériter du ballon et tenter sa chance de volée qui était proche de surprendre El-Shenawy (45+1e). En début de seconde période, les Pharaons ont confirmé qu'ils avaient haussé leur niveau de jeu par rapport à ce qu'ils ont montré lors des matches de la phase de poules.

La chaleur et la fatigue gâchent le spectacle

Mohamed Salah et ses coéquipiers ont mis en difficulté la Côte d'Ivoire. Auteur d'un magnifique travail côté droit, l'attaquant de Liverpool a servi sur un plateau El Solia, seul à l'entrée de la surface avec du temps pour ajuster sa frappe, qui a manqué une occasion en or en ne cadrant même pas sa tentative. Les débats se sont rééquilibrés au fil des minutes avec la fatigue qui a pris le dessus, les deux équipes ne se projetaient plus en nombre, laissant les trois attaquants, de chaque côté, se débrouiller seuls.

La Côte d'Ivoire, en manque de repère dans le jeu, a profité d'un corner et d'une tête d'Haller (69e) pour se montrer à nouveau dangereux. Dans la foulée, les deux sélectionneurs ont apporté du sang neuf à leur équipe respective et tout juste entré en jeu, Trézéguet était tout proche d'ouvrir le score (72e). Entré en jeu pour les Elephants, Zaha a également eu une balle de match. Bien décalé dans le dos de la défense, l'attaquant de Crystal Palace fixe son défenseur et frappe au premier poteau mais El-Shenawy détourne en deux temps, et se blesse sur l'action (84e).

Ni la Côte d'Ivoire, ni l'Egypte n'ont réussi à trouver la faille dans le temps réglementaire dans une fin de match hâchée entre les blessures et les diverses interruptions. Les prolongations non plus n'ont pas permis aux deux équipes de se départager, avec peu d'occasions à se mettre sous la dent. Lors de la séance de tirs au but, Eric Bailly a manqué sa tentative donnant ainsi à Mohamed Salah l'occasion de conclure et d'offrir la victoire à son pays. Les Pharaons retrouveront le Maroc en quarts de finale.