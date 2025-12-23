Côte d'Ivoire - Mozambique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a pris son envol dimanche dernier au Maroc où les matchs s’enchainent jour après jour. Ce mercredi, le groupe F de la compétition va faire son entrée en lice avec la sortie d’un nouveau favori. Championne en titre du tournoi continental, la Côte d’Ivoire va lancer la défense de son titre face au Mozambique.

La Côte d’Ivoire face à ses incertitudes

Sacrée devant son public il y a deux ans au terme d’une CAN restée dans les annales, la Côte d’Ivoire s’avance cette fois avec un statut à défendre. Ce mercredi, les Éléphants ouvrent leur campagne continentale face au Mozambique, avec l’ambition de confirmer leur rang malgré un parcours récent contrasté. Si les Ivoiriens abordent cette CAN en champions en titre, leur dynamique n’a pas toujours rassuré. Lors des éliminatoires de la compétition, la Côte d’Ivoire a dû se contenter de la deuxième place de son groupe, devancée par la Zambie et seulement devant la Sierra Leone et le Tchad. Une performance jugée insuffisante par de nombreux observateurs qui placent d’ailleurs les hommes d’Emerse Faé loin parmi les favoris malgré leur statut. Surtout qu’en préparation, le mois de novembre a laissé des signaux mitigés, marqué par une courte défaite face à l’Arabie saoudite (1-0), rapidement effacée par un succès maîtrisé contre Oman (2-0). Qualifiée pour le Mondial 2026, la Côte d’Ivoire, privé de Nicolas Pépé (non convoqué) et de Sébastien Haller, forfait et remplacé par l’ancien niçois Evann Guessand, a donc un statut à assumer face à la Mozambique, ce mercredi.

Getty Images

Le Mozambique en quête d’un exploit historique

De son côté, le Mozambique avance avec moins de certitudes mais sans pression excessive. Les Mambas n’ont encore jamais franchi le cap du premier tour lors de leurs quatre précédentes participations à la CAN, la dernière datant de 2023. Pour se qualifier cette année, la sélection mozambicaine a terminé deuxième de son groupe derrière le Mali, devançant la Guinée-Bissau et l’Eswatini. Un parcours honorable, contrastant toutefois avec des éliminatoires de Coupe du monde bien plus compliquées où le Mozambique a échoué à la troisième place de son groupe, synonyme d’élimination. En plus, la préparation récente n’a pas permis de redonner une pleine confiance au groupe. Battus par le Maroc (1-0), incapables de dominer le Tchad lors de deux matches amicaux conclus sur un score de parité (2-2), les Mambas ont conclu leur préparation par une lourde défaite face à l’Angola (4-1). Face à la Côte d’Ivoire, le défi s’annonce immense, mais l’espoir d’un exploit demeure.

Sur quelle chaine suivre le match Côte d'Ivoire - Mozambique

La rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Mozambique sera à suivre ce mercredi 24 décembre 2025 à partir de 18h 30 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Côte d'Ivoire - Mozambique

Le match entre la Cote d'Ivoire et le Mozambique aura lieu ce mercredi 24 décembre à partir de 18h30, heure française, au Stade de Marrakech.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Côte d'Ivoire

La sélection ivoirienne devra composer avec plusieurs absences notables pour cette Coupe d’Afrique des Nations, deux ans après son sacre à domicile. Parmi les forfaits les plus marquants figure celui de Nicolas Pépé (Villarreal, 52 sélections, 11 buts), qui n’a tout simplement pas été retenu par le sélectionneur. Autre coup dur, l’attaquant Sébastien Haller (Utrecht, 35 sélections, 11 buts) a dû renoncer à la compétition sur blessure. Il est remplacé dans le groupe par Evan Guessand, passé par Nice et désormais à Aston Villa, qui compte 15 sélections pour deux réalisations. En défense, l’indispensable Wilfried Singo (Galatasaray, 31 sélections) est également forfait, tout comme plusieurs éléments offensifs et défensifs à l’image de Simon Adingra (Sunderland, 26 sélections, 4 buts), Jérémie Boga (Nice, 24 sélections), Clément Akpa (Auxerre, 4 sélections), Zogbé (Brest, 4 sélections) et Junior Diaz (Brest, 1 sélection), tous absents de la liste finale.

Malgré ces défections, la Côte d’Ivoire conserve une ossature solide et expérimentée dans chaque secteur de jeu. Dans les buts, le portier Yahia Fofana (Rizespor, 29 sélections) reste une valeur sûre. La défense s’appuie sur des profils aguerris comme Odilon Kossounou (Atalanta, 30 sélections), Evan Ndicka (Roma, 23 sélections), Willy Boly (Nottingham Forest, 22 sélections), Jean-Philippe Gbamin (Metz, 22 sélections) et Guéla Doué (Strasbourg, 12 sélections). Au milieu de terrain, le réservoir de talents est conséquent avec Franck Kessié (Al-Ahli, 96 sélections, 15 buts), Jean Michaël Seri (Maribor, 62 sélections), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest, 52 sélections, 12 buts), Wilfried Zaha (Charlotte, 33 sélections) et Seko Fofana (Rennes, 26 sélections, 7 buts). Sur le front de l’attaque, le sélectionneur pourra compter notamment sur Jean-Philippe Krasso (Paris FC, 25 sélections, 8 buts), Loïs Diomandé (Leipzig, 4 sélections, 2 buts) et Moussa Diakité (Cercle Bruges, 25 sélections, 6 buts). Vakoun Issouf Bayo (Udinese), auteur de trois buts en neuf sélections, semble tenir la corde pour épauler Krasso à la pointe de l’attaque.

Infos sur l'équipe de Mozambique

La sélection mozambicaine se présente avec un effectif relativement méconnu du public francophone, composé en grande partie de joueurs évoluant sur le continent africain ou dans des championnats considérés comme secondaires sur la scène européenne. Pour autant, cette équipe ne manque pas totalement de repères ni d’éléments d’expérience. En défense, les profils de Bruno Langa (Pafos, 33 sélections) et Reinildo Mandava (Sunderland, 44 sélections) apportent une certaine solidité, tandis que l’entrejeu repose largement sur le vétéran Domingues, véritable pilier de la sélection avec 102 capes et 16 réalisations. Sur le plan offensif, Witi (Nacional, 41 sélections, 4 buts) et Geny Catamo (Sporting, 38 sélections, 13 buts) incarnent les principales armes des Mambas. À noter également la présence de l’ancien Rennais Mexer, désormais à Ankara, fort de ses 63 sélections, qui apporte un supplément d’expérience au groupe.

En revanche, le sélectionneur devra composer sans plusieurs éléments importants. Les défenseurs Nanani (26 sélections) et Chico (41 sélections) ne figurent pas dans le groupe, tout comme le milieu de terrain Pepo (13 sélections, 2 buts) et l’attaquant Clésio (55 sélections, 8 buts). Des absences qui réduisent les options et la profondeur d’effectif, et qui pourraient peser dans un tournoi où la moindre défaillance se paie cash.

