Costa avait des doutes au sujet de l'arrivée de Ronaldo à la Juve

L'ailier admet qu'il craignait que l'arrivée de la superstar puisse bouleverser les choses à Turin.

Douglas Costa a révélé qu'il avait des doutes sur Cristiano Ronaldo après son transfert à la , mais concède qu'il "a séduit tout le monde très rapidement" en .

Le vainqueur du Ballon d'Or, qui a été cinq fois récompensé, a justifié cet investissement en conduisant la Vieille Dame en quarts de finale de la .

L'article continue ci-dessous

L'attaquant de 34 ans a inscrit un triplé contre l'Atletico Madrid, permettant à la Juve de poursuivre sa route dans la compétition reine des clubs. Ronaldo a inscrit 24 buts toutes compétitions confondues - 19 en - et son coéquipier Costa a révélé que ses inquiétudes initiales quant à l'instabilité du vestiaire se sont révélées fausses. "Croyez-le ou non, mais quand on a parlé de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, je me suis demandé à quoi ressemblerait le vestiaire?", a déclaré Costa à la chaîne YouTube De Sola.

"Nous devons tous nous aimer en tant que coéquipiers, car nous recherchons tous une place dans l'équipe. Mais Cristiano a convaincu tout le monde très rapidement. C'est un gars simple et travailleur qui aime gagner. La Juventus recherchait un joueur avec sa mentalité, alors il nous en a donné beaucoup. Quand il est arrivé. Dès son arrivée, le club s'est amélioré sous tous ses aspects. Sa contribution a été remarquable. Il marque des buts toutes les semaines, il a amené plus de supporters dans le stade et nous espérons gagner des choses avec lui. Nous faisons l'histoire avec lui à nos côtés."

La Juve, qui affrontera l' en quarts de finale de la Ligue des Champions, se rendra à Gênes dimanche et compte 18 points d'avance sur au sommet de la .