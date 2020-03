Coronavirus : Nike va payer un lourd tribut

L'équipementier Nike va payer un lourd tribut au coronavirus. La marque américaine va perdre une fortune.

L'avancée de la pandémie de Covid-19 a entraîné un arrêt de tous les grands événements sportifs et des fermetures de magasins dans de nombreuses régions du monde.

With love, Your Nike Family pic.twitter.com/BgXNwItRRU — Nike (@Nike) March 15, 2020

Ceux-ci ont à leur tour gravement touché Nike, basé en Oregon, la marque prévoyant une baisse de 34% du revenu mondial pour mars.

Avec une baisse de 5,75% à Wall Street, Nike a confirmé hier (lundi 16/03) que tous les points de vente au détail, y compris les magasins aux États-Unis, au , en Europe, en et en Nouvelle-Zélande, fermeraient temporairement et maintenaient que les clients pouvaient effectuer des achats via Nike.com.