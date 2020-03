Coronavirus - Le message plein de bon sens de Lionel Messi

La star du football mondial a livré un message visant à inciter les gens à rester solidaires ainsi qu'à respecter les instructions des autorités.

Face à la menace que représente le nouveau coronavirus, l'Europe est à l'arrêt. Par mesure de précaution, et pour éviter la propagation de celui-ci, l'heure est au confinement en , où, comme dans l'immense majorité des pays voisins, le football a été logiquement suspendu.



Lionel Messi, la star du , sait combien sa notoriété est importante partout dans le monde, et a bien été inspiré d'user de celle-ci pour transmettre un message de prévention et de vivre ensemble, non dénué de bon sens, via son compte Instagram personnel, ce samedi.

"Vous devez suivre les instructions des organismes de santé"

"Ce sont des jours compliqués pour tout le monde. Nous vivons inquiets de ce qui se passe et nous voulons aider à nous mettre à la place de ceux qui en ont le plus mal, soit parce que cela les a directement touchés, soit à leur famille et à leurs amis, soit parce qu'ils travaillent en première ligne pour le combattre dans les hôpitaux et les centres de santé. Je veux leur donner beaucoup de force", a d'abord écrit l'homme aux six Ballons d'Or remportés.

"La santé doit toujours venir en premier. C'est un moment exceptionnel et vous devez suivre les instructions des organismes de santé et des pouvoirs publics. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons le combattre efficacement. C'est le temps d'être responsable et de rester à la maison, c'est aussi parfait pour profiter de ce temps avec le vôtre que vous ne pouvez pas toujours avoir. Un câlin et j'espère que nous pourrons inverser cette situation dès que possible", a-t-il ajouté.