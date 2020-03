Coronavirus : Le coup de gueule de Nuno Espirito après Olympiakos - Wolverhampton

Nuno Espirito, l’entraineur de Wolverhampton, a exprimé son mécontentement par rapport au fait que les matches se jouent alors des « gens meurent ».

Après la rencontre de son équipe face à , disputée jeudi en 8es de finale de la (1-1), Nuno Espirito, l’entraineur de , a poussé un gros coup de gueule contre l’UEFA et ceux qui obstinent à programmer des matches alors qu’une pandémie est en train de frapper le monde.

« C'est très dur car cela arrive dans le monde entier, a-t-il pesté au coup de sifflet final. Tu joues un match de football avec ce qu'il se passe dans le reste du monde. Il y a des gens qui sont malades, d'autres qui meurent et on est là à jouer un match de football. C'est absurde. »

Le maintien de cette rencontre continentale était d’autant plus incompréhensible que le président de la formation grecque a été diagnostiqué positif au Coronavirus la veille.

Pour rappel, l'UEFA a annoncé la tenue d'une réunion exceptionnelle mardi pour statuer sur la suite des compétitions européennes et le maintien ou non de l' . La et la Ligue Europa pourraient être suspendues.