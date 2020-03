Coronavirus : L'AC Milan fait un don de 250 000 €

Le club de Milan et la Fondation Milan ont fait un don conjoint pour lutter contre le coronavirus.

L' a fait don de 250 000 € pour aider à l'effort de soutien d'urgence contre le coronavirus en , où tout le pays est passé en zone rouge.

#ACMilan makes donation in support of Covid-19 emergency support effort. Read the full statement: https://t.co/qzwUBSaYJr



Il Club comunica di aver deciso di effettuare una donazione a supporto dell'emergenza Covid-19. Leggi il comunicato: https://t.co/wtdpJmhXay pic.twitter.com/huJzIqRDlU — AC Milan (@acmilan) March 9, 2020

L'épidémie de coronavirus a paralysé la nation, avec la et tous les événements sportifs suspendus jusqu'au 3 avril suite à la décision du Comité national olympique italien (CONI) lundi.

Cette suspension survient après une augmentation significative des cas, avec un total de 9 172 personnes infectées lundi en Italie. Le club de Milan - inspiré par le don de 100 000 € de ses voisins de l'Inter - et la Fondazione Milan ont fait un don conjoint à l'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), la branche d'urgence du gouvernement de la région de Lombardie.

"Il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes que le football", a déclaré le PDG de Milan Ivan Gazidis dans un communiqué.

"À une époque où nous devons tous prendre soin des plus vulnérables d'entre nous, nous devons tous agir avec la plus grande responsabilité et écouter les conseils des autorités compétentes. Au nom du club, je suis fier de soutenir les efforts incroyables des équipes d'intervention d'urgence de notre région avec ce don. La santé et la sécurité de nos proches sont notre priorité absolue. Nous comprenons que nos fans traversent une période extrêmement difficile."