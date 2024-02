Corinne Diacre, le retour ? L'incroyable popularité

Le nouveau revers de l’équipe de France face à l’Espagne, mercredi, a permis à Corinne Diacre d'être évoquée par de nombreux fans des Bleues

L’équipe de France féminine a encore manqué une opportunité de glaner le premier titre de son histoire. Pour leur première finale, mercredi, en Ligue des Nations, les Bleues ont subi la loi de la Roja, s'inclinant face championnes du monde en titre sur un score sans appel de 2-0. Sondé à l’issue de la rencontre, Hervé Renard a courbé l'échine face à la prééminence de la sélection ibérique.

« L’Espagne mérite largement sa victoire, a reconnu le sélectionneur des Bleues. Aujourd’hui, il y a une équipe qui est N°1 mondiale et c’est l’Espagne. Nous en sommes encore un peu loin. Je pense que toutes les équipes vont tenter de les empêcher de faire le triplé avec les Jeux Olympiques. Mais elles sont au-dessus pour l’instant », a-t-il ainsi déploré en conférence de presse. « J’ai eu la chance d’affronter l’équipe masculine avec le Maroc en 2018 avec un milieu Iniesta-Isco-Busquets. J’ai eu le même sentiment ce soir. »

"Hervé Renard a une belle chemise"

Si le coach des Bleus a admis sans mal la supériorité adverse, les supporters tricolores ont eu beaucoup plus de mal. Et nombre d’entre eux ont affiché leur amertume sur les médias sociaux, considérant que les Bleues n’avaient pas progressé depuis l’arrivée de Renard et invoquant même le souvenir de Corinne Diacre, l'ancienne boss tant décriée des Bleues.

« Il n’a clairement rien apporté de plus dans le jeu par rapport à Corinne Diacre», « C’est la faute de Corinne Diacre, même Hervé Renard n’y arrive pas», « La gravure de mode Hervé Renard sert à rien. Vous avez le bonjour de Corinne Diacre et de le Graet qui se marrent.», « Corinne diacre Hervé renard même combat», « Qu’on dégage Corinne Diacre, c est elle la cause de tous les problèmes… Ah ben non en fait, c’est toujours les même résultats…»

« La différence entre Hervé Renard et Corinne Diacre c’est que Hervé Renard a une belle chemise», « Et certains supporters lyonnais diront que c’est encore de la faute de Corinne Diacre»… Ont ainsi regretté les internautes suite à la défaite de l’équipe de France, mercredi, sur les réseaux sociaux.