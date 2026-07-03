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Corée du Sud : l’ex-sélectionneur contraint à la fuite après des menaces de mort répétées

Corée du Sud

La polémique ne faiblit pas en Corée du Sud après l’élimination en Coupe du monde, qui a suscité une grande déception dans le pays. Le sélectionneur Hong Myung-bo en est la principale cible : il a été intercepté à l’aéroport alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour les États-Unis, seulement deux jours après son retour au pays. Ces derniers jours ont été extrêmement difficiles, car il a reçu des menaces de mort incessantes.


DES SUPPORTERS EN FURIE – À son retour, l’équipe nationale coréenne avait été accueillie de manière hostile, les insultes visant principalement son entraîneur. Des milliers de supporters en colère s’étaient rassemblés dans le hall des arrivées de l’aéroport entre 2 h et 3 h du matin, dans l’attente de l’arrivée de l’entraîneur Hong Myung-bo et des joueurs.


Environ 160 policiers ont été déployés dans le hall des arrivées pour prévenir tout débordement, tandis que certains commerces ont carrément interdit l’accès à Hong Myung-bo et à ses supporters.


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