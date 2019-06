Copa America - Départ parfait pour le Chili face au Japon (4-0)

Pour son entrée en lice dans la compétition, le double-tenant du titre s'est imposé largement face au Japon (4-0) dans la nuit de lundi à mardi.

Pour ses débuts dans cette nouvelle édition au , le , double-tenant du titre après s’être imposé à deux reprises en finale face à l’ en 2015 et 2016, n’a fait qu’une bouchée du en s’imposant facilement 4-0 dans la nuit de lundi à mardi, à Sao Paulo.

Face à une équipe japonaise rajeunie et complètement differente de celle présente à la Coupe du Monde en , Erick Pulgar a ouvert le score avant la mi-temps (41ème) pour donner l’avantage à la Roja. Au retour des vestiaires, Eduardo Vargas à inscrit un doublé (54, 83ème) portant le score à 4-0. Le Mancunien Alexis Sanchez, qui n’avait plus marqué depuis janvier, a ouvert son compteur en inscrivant le but du 3-0 de la tête (82ème)

Un quart de finale Argentine - Chili ?

Les hommes de Reinaldo Ruelda font donc aussi bien que l’ d’Edinson Cavani et de Luis Suarez, qui l’avait emporté sur le même score lundi face à l’Equateur. La Céleste partage donc la tête du groupe C avec le Chili.

Samedi, la Roja, qui espère une nouvelle fois conserver son titre, affrontera l’Equateur (01h) pour assurer sa qualification en quart de finale avant de jouer le match pour la première place du groupe contre l’Uruguay le 25 juin prochain, au Maracana de Rio (01h). La première place étant importante puisque le 1er du groupe affrontera le 3ème du groupe A ou B tandis que le 2ème jouera le vainqueur du groupe B, potentiellement l'Argentine ou la .