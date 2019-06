Copa America - L'Uruguay étrille l'Equateur (4-0)

L'Uruguay a connu une entrée en matière tranquille en Copa America avec une large victoire contre l'Equateur dans la nuit de dimanche à lundi.

Copa America

- Equateur : 4-0

Buts : Lodeiro (6e), Cavani (33e), Suarez (44e), Mina Meza (csc 78e)

L'Uruguay, un des favoris à la victoire finale en Copa America, a connu une entrée en matière très tranquille ce dimanche soir. Les coéquipiers de Luis Suarez se sont largement imposés lors de leur première rencontre dans le groupe C de la Copa America face à l'Equateur, à Belo Horizonte au . Nicolas Lodeiro a montré la voie à ses coéquipiers en marquant dès le début de la rencontre. Edinson Cavani et Luis Suarez ont ensuite donné un avantage plus conséquent à leur équipe, avant que Arturo Mina ne marque contre son camp en fin de match.

L'Equateur a joué la grande majorité de la rencontre à dix après l'expulsion de José Quintero avant la demi-heure de jeu pour un coup sur Lodeiro. Une expulsion qui a eu lieu grâce à la VAR. Sérieux et appliqué, l'Uruguay a dominé la rencontre de bout en bout ne laissant pas la moindre chance à son adversaire du soir. Une première victoire qui a ravi Edinson Cavani, très heureux après la rencontre.

"Nous avons eu des opportunités en première période. Nous avons pu concrétiser et cela nous a donné le calme nécessaire pour diriger le match. (...) C'est une étape importante. (...) Nous sommes prêts à livrer bataille lors des prochaines rencontres de la Copa America", a analysé l'avant-centre du , reconnaissant bien évidemment que l'expulsion précoce de José Quintero avait aidé son équipe à l'emporter plus facilement.

De son côté, Luis Suarez a indiqué que ce premier match de Copa America avait été plus compliqué qu'il n'y paraît, malgré un score fleuve : "L'important, c'est que l'équipe a gagné et maintenant, il faut préparer le prochain match". Pour Lodeiro, il faut "continuer sur cette voie, bien faire les choses (...) un match après l'autre et s'améliorer à chaque rencontre". L'Uruguay affrontera le lors de son prochain match jeudi à Porto Alegre.