Copa América – Argentine-Brésil : quelle est l'équipe la plus chère ?

Les deux géants de l'Amérique du Sud vont se retrouver en finale de la Copa América mais elles n'ont pas la même valeur.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h00 du matin pour être précis, le Brésil et l'Argentine vont s'affronter en finale de la Copa América dans l'enceinte mythique du Maracana.

Mais la rivalité sportive entre les deux sélections s'exprime aussi sur le terrain économique. Ainsi, en se basant sur les informations de Transfermarkt, les 24 joueurs brésiliens sélectionnés pour la compétition représentent au total une valeur marchande de 911 millions d'euros. C'est beaucoup plus que les 28 joueurs argentins qui atteignent la somme cumulée de 646 millions d'euros.

Le joueur le plus cher est Neymar qui vaut 100 millions d'euros et il devance Lionel Messi, dont le montant du transfert était estimé à 80 millions d'euros avant qu'il ne soit libre de tout contrat avec le FC Barcelone et Lautaro Martinez, qui vaut à l'heure actuelle le même prix que la Pulga.

Le détail joueur par joueur pour les deux sélections est le suivant :

ARGENTINE

Gardiens

Emiliano Martínez, 28 ans, Aston Villa : 30,00 M€

Juan Musso, 27 ans, Atalanta Bergame : 20,00 M€

Agustín Marchesín, 33 ans, FC Porto : 9,00 M€

Franco Armani, 34 ans, River Plate : 6,00 M€

Défenseurs

Cristian Romero, 23 ans, Atalanta : 30,00 M€

Lisandro Martínez, 23 ans, Ajax d'Amsterdam : 23,00 M€

Nicolás Tagliafico, 28 ans, Ajax d'Amsterdam : 22,00 M€

Marcos Acuña, 29 ans, FC Séville : 15,00 M€

Gonzalo Montiel, 24 ans, River Plate : 14,50 M€

Lucas Martínez Quarta, 25 ans, Fiorentina : 10,00 M€

Nicolás Otamendi, 33 ans, Benfica Lisbonne : 8,00 M€

Germán Pezzella, 30 ans, Fiorentina : 7,50 M€

Nahuel Molina, 23 ans, Udinese : 7,00 M€

Milieux

Rodrigo de Paul, 27 ans, Udinese : 38,00 M€

Giovani Lo Celso, 25 ans, Tottenham Hotspur : 27,00 M€

Nicolás González, 23 ans, Fiorentina : 22,00 M€

Guido Rodríguez, 27 ans, Betis Séville : 22,00 M€

Leandro Paredes, 27 ans, PSG : 20,00 M€

Exequiel Palacios, 22 ans, Bayer Leverkusen : 13,00 M€

Nicolás Domínguez, 23 ans, Bologne : 10,00 M€

Attaquants

Lionel Messi, 34 ans, actuellement sans club (valeur avant la fin de son contrat au Barça) : 80,00 M€

Lautaro Martínez, 23 ans : Inter Milan : 80,00 M€

Ángel Correa, 26 ans, Atlético de Madrid : 40,00 M€

Joaquín Correa, 26 ans, Lazio : 30,00 M€

Ángel Di María, 33 ans, PSG : 20,00 M€

Sergio Agüero, 33 ans, FC Barcelone : 18,00 M€

Julián Álvarez, 21 ans, River Plate : 15,00 M€

Papu Gómez, 33 ans, FC Séville : 9,00 M€

BRESIL

Gardiens

Alisson Becker, 28 ans, Liverpool FC : 60,00 M€

Ederson, 27 ans, Manchester City : 50,00 M€

Wéverton, 33 ans, Palmeiras : 5,00 M€

Défenseurs

Défenseurs

Marquinhos, 27 ans, PSG : 75,00 M€

Éder Militão, 23 ans, Real Madrid : 40,00 M€

Emerson Royal, 22 ans, FC Barcelone : 25,00 M€

Renan Lodi, 23 ans Atlético de Madrid : 25,00 M€

Alex Sandro, 30 ans, Juventus de Turin : 20,00 M€

Danilo, 29 ans, Juventus de Turin : 20,00 M€

Felipe, 32 ans, Atlético de Madrid : 12,00 M€

Thiago Silva, 36 ans, Chelsea FC : 3,00 M€

Milieux

Casemiro, 29 ans, Real Madrid : 70,00 M€

Fabinho, 27 ans, Liverpool FC : 60,00 M€

Douglas Luiz, 23 ans, Aston Villa : 35,00 M€

Fred, 28 ans, Manchester United : 22,00 M€

Éverton, 25 ans, Benfica Lisbonne : 20,00 M€

Éverton Ribeiro, 32 ans, Flamengo : 8,00 M€

Attaquants

Neymar, 29 ans, PSG : 100,00 M€

Gabriel Jesus, 24 ans, Manchester City : 60,00 M€

Richarlison, 24 ans, Everton FC : 55,00 M€

Roberto Firmino, 29 ans, Liverpool FC : 50,00 M€

Vinícius Júnior, 20 ans, Real Madrid : 40,00 M€

Lucas Paquetá, 23 ans, Olympique Lyonnais : 30,00 M€

Gabigol, 24 ans, Flamengo : 26,00 M€