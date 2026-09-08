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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

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Conversation privée révélée : Rodri, la nouvelle recrue du Barça, se moque d’un adversaire

LaLiga
FC Valence vs FC Barcelone
FC Valence
FC Barcelone
Rodri

Le FC Barcelone a littéralement balayé le FC Valence ce week-end, la superstar Rodri s’est même moquée de l’adversaire en plein match.

Sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick, le FC Barcelone balaie littéralement la Liga espagnole en ce moment et a aussi étrillé le FC Valence 5-0 à l’extérieur ce week-end. Le nouveau venu Rodri, qui est arrivé de Manchester City avant la saison, n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de lancer quelques piques en plein match.

L’international espagnol a été remplacé, comme son coéquipier Pau Cubarsi, à la 62e minute alors que les Catalans menaient 3-0, et s’est immédiatement entretenu avec le défenseur sur le banc. Cette conversation privée a été captée par les caméras et révélée dans l’émission 'El Dia Despues'.

« Ils sont vraiment fainéants, ces types, vraiment fainéants. Vraiment mauvais », s’est moqué Rodri au sujet de l’adversaire de l’équipe de Flick, se montrant visiblement aussi quelque peu surpris de voir son équipe avoir un match aussi facile à Mestalla.

La conversation entre les deux stars du Barça s’est poursuivie, Rodri demandant à ses coéquipiers de lui expliquer comment le club s’en était sorti la saison dernière, alors que Valence est actuellement lanterne rouge du classement après trois journées.

Rodri sur Valence : « Ils sont affreux ! »

Visiblement, il ne parvenait pas à concilier le niveau actuel du club avec sa réputation de grand club espagnol. « Ils sont affreux, ils sont affreux. À quelle place Valence a terminé l’an dernier ? », a-t-il demandé.

Les critiques de Rodri ne se sont pas limitées à la prestation générale de l’équipe : il a expressément pointé leurs erreurs tactiques et leur manque d’ambition en seconde période. « En seconde période, ils n’ont même pas franchi la ligne médiane », a-t-il déclaré.

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