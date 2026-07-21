Contrat jusqu'en 2031... Un géant anglais trouve un accord avec Ayoub Bouaddi

Un géant anglais est entré dans des négociations intenses avec le club français de Lille, afin de finaliser le transfert du Marocain Ayoub Bouaddi, l'un des talents montants les plus en vue du football européen.

Selon les informations révélées par le journaliste italien spécialiste du marché des transferts Nicolò Schira, via son compte sur la plateforme X, Bouaddi et Manchester City se sont mis d'accord pour signer un contrat courant jusqu'en 2031, au moment où la direction du club anglais a intensifié ses négociations avec Lille pour parvenir à un accord au sujet du transfert du joueur.

Le journaliste italien a précisé que Manchester City agit avec force pour conclure l'opération de manière anticipée, dans une tentative de devancer deux autres grands clubs européens qui ont manifesté leur intérêt pour le joueur marocain.

Manchester City voit en Bouaddi une future star en devenir, c'est pourquoi le club cherche à agir tôt pour boucler l'affaire, avant que la concurrence ne s'intensifie pour s'attacher les services du joueur, qui a attiré l'attention au cours de la dernière période grâce à ses performances avec Lille, puis avec la sélection marocaine lors du Mondial 2026, en particulier lors du match face au Brésil au cours duquel il a livré une prestation époustouflante.

Les démarches de Manchester City viennent confirmer l'intérêt croissant pour les jeunes talents marocains sur les pelouses européennes, après que Bouaddi est devenu l'un des noms qui font l'objet d'un large suivi de la part des grands clubs du continent.

Dans le cas où Manchester City parviendrait à un accord définitif avec Lille, Bouaddi serait face à un grand pas dans sa carrière, en rejoignant l'un des plus grands clubs européens, dans une opération qui pourrait marquer le début d'une nouvelle étape de son parcours professionnel.

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