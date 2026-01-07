Contrat de Neymar, les détails croustillants

Le joueur de 33 ans a fait l'objet de nombreuses spéculations quant à un possible transfert, notamment du côté de Flamengo, champion de Série A brésilienne, et de plusieurs autres clubs. Mais l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a finalement signé un nouveau contrat avec son club formateur, déclarant vouloir « réaliser les rêves qui lui restent ».

Lorsque Neymar est revenu à Santos début 2025, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal, la direction du club était, bien entendu, ravie de rapatrier sa superstar. L'année dernière a été en dents de scie, mais l'ancien prodige du Barça a joué un rôle déterminant dans le maintien du club brésilien en première division. Le contrat de l'international brésilien arrivait à échéance fin 2025, ce qui a alimenté les rumeurs d'un transfert à Flamengo, mais le président du club, Marcelo Teixeira, a catégoriquement refusé cette proposition.

En décembre, il déclarait : « Le projet de Neymar est axé sur la Coupe du Monde de l'année prochaine. Le discours a toujours été le même. Il aurait pu aller où il voulait et souhaitait revenir à Santos, son club de cœur. Nous avions peut-être imaginé pouvoir davantage profiter de son potentiel durant la première moitié de saison, mais cela n'a pas été possible. Ce n'est la faute de personne. Il termine la saison en beauté, il a été décisif. La participation de Neymar reste importante, sur et en dehors du terrain. Le dialogue se poursuit. Nous analysons les chiffres et nous nous efforçons de consolider ces atouts. Je suis optimiste quant à la possibilité de trouver un accord pour sa prolongation de contrat. »

Après une longue attente, Santos a confirmé mardi que Neymar avait prolongé son contrat jusqu'à fin 2026. On s'attendait initialement à ce que le vétéran signe un contrat jusqu'à la Coupe du Monde de cet été, mais il semble qu'il souhaite davantage de temps pour faire ses preuves à Santos. Neymar, qui se remet d'une opération au genou, a confié avoir un « amour profond » pour le club brésilien et qu'il ne se verrait nulle part ailleurs.

Il a déclaré : « 2025 a été une année particulière et pleine de défis pour moi. Des moments de joie et de persévérance, que j'ai pu surmonter grâce à votre amour. Un amour intense que je ressens et que j'essaie de transmettre à chaque match sous le maillot du Santos. 2026 est arrivé et ma destination ne pouvait être différente. Santos est mon club. Ici, je suis chez moi, en sécurité et heureux. Et c'est avec vous que je veux réaliser les rêves qui me restent. »