Le derby londonien de dimanche n'a pas manqué de piquant. Chelsea et Tottenham se sont quittés sur un score de parité (2-2) à Stamford Bridge, mais les entraîneurs Antonio Conte et Thomas Tuchel ont été les artisans de ce résultat.

Les choses ont mijoté pendant une bonne partie de la seconde période, et ont débordé deux fois dans la journée. Tout d'abord lorsque Pierre-Emile Hojbjerg a égalisé à 1-1 de manière controversée, Chelsea affirmant que Kai Havertz avait commis une faute dans la construction du ballon et que Richarlison était hors-jeu et interférait avec le jeu lorsque le tir l'a dépassé pour entrer.

La célébration de Conte n'a pas aidé, puisqu'il s'est rendu devant le banc de Chelsea, et Tuchel a réagi en s'approchant de son homologue et ils se sont même heurtés la poitrine.

Lorsque Reece James redonnait l'avantage aux locaux, Tuchel s'élançait le long de la ligne de touche et passait devant le banc des remplaçants, mais Conte ne réagissait pas.

Après l'égalisation d'Harry Kane à la dernière seconde, la situation a de nouveau dégénéré. Le match s'est terminé et la poignée de main a donné lieu à un nouveau rapprochement.

Conte n'a pas été impressionné par la façon dont Tuchel lui a serré la main, et les deux hommes se sont affrontés une nouvelle fois, ce qui a provoqué un rassemblement de corps et de bras sur la ligne de touche.

Les deux entraîneurs ont reçu un carton jaune après le premier incident, et les deux ont été expulsés après le coup de sifflet final.