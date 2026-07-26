L'avenir de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, entre cette semaine dans sa phase la plus brûlante, et le Real Madrid a déjà posé un chiffre clair sur la table.

Le journal « Sport » a rapporté que Florentino Pérez, le président des Merengues, a fixé une condition non négociable pour envisager le départ de Vinicius : que l'offre, comprenant le montant fixe, les primes et les variables, atteigne 160 millions d'euros.

Pérez a insisté sur le fait que toute offre inférieure à ce chiffre ne poussera même pas le club madrilène à s'asseoir à la table des négociations.

Cette position intervient dans la période la plus délicate de la relation entre le joueur et le club, alors que le contrat de Vinicius arrive à expiration à l'été 2027.

Cette situation a agité le marché des transferts et, selon le site « The Athletic », Arsenal a déjà commencé à explorer la possibilité de recruter Vinicius, qu'il considère comme l'un des noms les plus à même de renforcer son attaque.

La somme de 160 millions d'euros n'est pas un chiffre choisi au hasard, car le Real n'envisage pas de perdre un joueur de cette envergure sans contrepartie financière et souhaite, dans le même temps, fixer un plafond suffisamment élevé pour écarter les clubs qui se contentent de tâter le terrain.

La formule retenue par le club comprend une part fixe à laquelle s'ajoute un ensemble de variables liées aux performances et aux titres, un mécanisme devenu de plus en plus courant dans les grandes transactions, car il permet d'augmenter la valeur totale de l'opération sans accabler le club acheteur d'une somme colossale d'entrée.

Arsenal est intéressé par le recrutement de Vinicius, mais le dossier en est encore à un stade précoce et, jusqu'à présent, aucune discussion n'a eu lieu entre les deux clubs.

Après la fin de la Coupe du monde 2026, le joueur et le Real se sont mis d'accord pour reprendre les discussions autour d'une prolongation à la fin du mois en cours.

Si ces négociations n'aboutissent à aucune avancée concrète, le Real Madrid pourrait se montrer ouvert à l'écoute des offres présentées, mais toujours selon le critère fixé par le président du club : « 160 millions d'euros au minimum ».