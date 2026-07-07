Confrontation acharnée entre Salah et Trézéguet pour un exploit personnel

Les stars de la sélection égyptienne actuelle gravent un peu plus leur nom dans l’histoire des Pharaons en se qualifiant pour la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les Pharaons défient l’Argentine ce mardi en huitièmes de finale, après avoir éliminé l’Australie au tour précédent.

Selon les données de « Stats Foot », Mahmoud Hassan « Trezeguet » est en tête du classement des joueurs égyptiens ayant disputé le plus de matchs dans les grandes compétitions (Coupe d’Afrique des nations et Coupe du monde), avec 33 rencontres au compteur.

De son côté, Mohamed Salah, le capitaine des Pharaons, a ajouté une nouvelle rencontre à son palmarès face à l’Argentine ce mardi, égalant ainsi la légende nationale Ahmed Hassan avec 32 matchs chacun.

Portée par le sélectionneur Hossam Hassan, cette génération inscrit son nom en lettres dorées : elle a ouvert une nouvelle page de l’histoire des Pharaons en atteignant pour la première fois les huitièmes de finale d’une Coupe du monde.

Lire aussi… Ronaldo : « Je pars la conscience tranquille… et le Portugal n’a rien gagné avant moi »

