Concernant Maradona… Bellingham révèle un « paradoxe » surprenant au sujet de ses deux buts

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a affirmé que la victoire de l’équipe nationale face au Mexique constituait le moment où il s’était senti le plus fier d’endosser le maillot aux trois bandes. Il a par ailleurs invité les supporters à prévenir dès à présent leurs employeurs et leurs enseignants qu’ils prendraient congé le lendemain.

Auteur d’un doublé, le milieu de terrain a permis aux Three Lions de l’emporter 3-2 au stade Azteca, tôt ce lundi matin, en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

« Je n’ai jamais ressenti autant de fierté pour un groupe de joueurs, une équipe nationale ou une nation tout entière qu’aujourd’hui », a déclaré Bellingham dans des propos rapportés par ESPN.

« C’était une performance qui représentait tout un pays. J’ai senti toute cette semaine que le pays tout entier était derrière nous. J’ai vécu la meilleure soirée de ma carrière avec l’équipe d’Angleterre jusqu’à présent. »

Il a aussi rappelé que l’Angleterre devait encore disputer quelques matchs pour « réparer l’erreur » de la Coupe du monde 1986, notant que ses deux buts avaient été marqués du même côté du terrain où Maradona avait inscrit son célèbre doublé il y a quarante ans.

Il a expliqué : « Envoyez un message à vos patrons et dites-leur que vous n’irez pas travailler, c’est aussi simple que ça. Je soutiens l’équipe d’Angleterre depuis l’âge de 7 ans. Je me souviens que la Coupe du monde 2010 a été la première que j’ai suivie, et bien sûr, nous avons vécu de meilleurs moments ces dernières années. »

Il a conclu : « Les enfants, ne allez pas à l’école, et vous, les parents, ne allez pas au travail. Profitez de votre journée, passez du temps avec vos amis, retournez au pub si vous le pouvez, et amusez-vous, car des soirées comme celle-ci ne se reproduisent pas souvent. »

« Je suis pleinement conscient de la pression qui pèse sur moi et sur mes coéquipiers », a-t-il souligné.

« Chaque joueur a une responsabilité différente sur le terrain selon son rôle, et je sais ce que je peux apporter à l’équipe. Mais nous sommes 26, et chacun d’entre nous est capable de faire ce que j’ai fait ce soir, j’en suis convaincu. J’espère que cette victoire leur donnera la même confiance en leurs capacités. »

Il a conclu : « Nous ne devons craindre aucun adversaire. Nous ne devrions pas avoir à attendre 40, 50 ou 60 minutes pour réaliser que nous formons une bonne équipe ; j’espère donc que cette victoire insufflera cette confiance au sein du groupe, car ils méritent d’avoir cette confiance en eux. »