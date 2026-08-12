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Compte à rebours pour le départ de Koundé ? Le Barça se rapproche d'une star espagnole

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Négociations sérieuses et offre préliminaire

Le Barça a entamé ses démarches en vue d'une reconstruction de sa ligne défensive : le club catalan a ouvert des canaux de communication avec l'une des options les plus en vue de la Premier League anglaise, en prévision d'un éventuel départ de Jules Koundé.

Le site Metro a rapporté, en citant des sources espagnoles, que le Barça avait pris contact avec l'entourage de Pedro Porro, latéral de Tottenham, afin d'explorer la possibilité de le recruter durant la fenêtre des transferts estivaux, dans un contexte où Arsenal s'intéresse au recrutement de Koundé.

Le journaliste Gerard Romero a déclaré sur sa chaîne YouTube que le Barça avait entamé fermement ses contacts avec l'entourage de Porro ces derniers jours, en présentant une offre préliminaire à ses agents.

Malgré cela, Koundé n'a jusqu'à présent manifesté aucune envie de quitter le Barça, tandis que son avenir demeure ouvert, ce qui a poussé le club à agir en amont pour anticiper toute évolution.

Âgé de 26 ans, Porro a affiché un niveau remarquable avec Tottenham, et il a également été titulaire lors de la plupart des matchs de la sélection espagnole au cours de son parcours vers le sacre à la dernière Coupe du monde.

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Le latéral espagnol est lié à Tottenham par un contrat courant jusqu'en 2031, après l'avoir prolongé en juin dernier ; il bénéficie par ailleurs de la confiance de l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui l'a décrit comme un joueur important et capable de peser sur les matchs tant défensivement qu'offensivement.

L'intérêt du Barça pour Porro s'explique par sa capacité à occuper plusieurs postes dans la ligne défensive, ce qui correspond aux besoins de l'équipe en cas de départ de Koundé.

À lire aussi : complications sur le mercato d'Arsenal, une star du Barça viendra-t-elle à la rescousse ?

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