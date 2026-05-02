Samedi à 20h, la rencontre entre l’Ajax et le PSV est au programme de la VriendenLoterij Eredivisie. Si ce classique oppose habituellement deux formations en lice pour le titre, le sacre du PSV ayant déjà été scellé, les Eindhoviens abordent cette rencontre sans réel enjeu. Néanmoins, selon Voetbalzone, l’entraîneur Peter Bosz devrait aligner son équipe type.

Si le PSV a déjà remporté le championnat national, l’Ajax a encore beaucoup à jouer. Actuellement quatrième, le club amstellodamois espère toujours terminer deuxième.

Une victoire leur assurerait en effet une place directe en phase de groupes de la Ligue des champions. Ils pointent actuellement à quatre longueurs de Feyenoord, deuxième.

Les Ajacides devraient eux aussi aligner leur meilleure formation. De retour de suspension, Takehiro Tomiyasu prendra le couloir gauche, ce qui permettra à Lucas Rosa d’occuper le côté droit et reléguerait Anton Gaaei sur le banc. En revanche, les Amstellodamois seront toujours privés de Davy Klaassen, blessé au genou.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu, Mokio, Regeer, Gloukh ; Berghuis, Weghorst, Godts.

Le PSV, qui a passé quelques jours à Ibiza entre sa large victoire contre PEC Zwolle (6-1) et ce clasico, devra composer sans les blessés Anass Salah-Eddine et Ismael Saibari, tandis qu’Ivan Perisic est suspendu.

Kiliann Sildillia et Couhaib Driouech devraient donc être reconduits d’emblée, tandis que Paul Wanner et Dennis Man retrouveraient leur place au détriment de Joël van den Berg et Esmir Bajraktarevic.

Composition probable du PSV : Kovár ; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior ; Veerman, Til, Wanner ; Man, Pepi, Driouech.