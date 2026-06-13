L’entraîneur de l’équipe nationale marocaine, Walid Regragui, a officialisé le onze des Lions de l’Atlas pour leur entrée en lice face au Brésil lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.
Il a aligné la star du Real Madrid, Brahim Díaz, en attaque, tandis qu’Achraf Hakimi mènera la défense des Lions.
Côté Brésil, Carlo Ancelotti surprend en lançant Igor Thiago en attaque, préférant laisser Matheus Cunha sur le banc.
Voici le onze marocain :
Gardien : Yassine Bounou
Défense : Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop
Milieu de terrain : Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Naïl El Aïnaoui
Attaque : Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous
Côté Brésil, le onze titulaire était le suivant :
Gardien : Alisson Becker
Défense : Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez
Milieu de terrain : Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá
Attaque : Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago