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Compositions du Maroc et du Brésil : la surprise de Wahbi… et Ancelotti défie les pronostics

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Brésil
Maroc
É.-U.

Diaz mène le Maroc face aux coéquipiers de Neymar, tandis que Thiago est aligné en attaque pour le Brésil.

L’entraîneur de l’équipe nationale marocaine, Walid Regragui, a officialisé le onze des Lions de l’Atlas pour leur entrée en lice face au Brésil lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Il a aligné la star du Real Madrid, Brahim Díaz, en attaque, tandis qu’Achraf Hakimi mènera la défense des Lions.

Côté Brésil, Carlo Ancelotti surprend en lançant Igor Thiago en attaque, préférant laisser Matheus Cunha sur le banc.

Voici le onze marocain :

Gardien : Yassine Bounou

Coupe du monde
Écosse crest
Écosse
SCO
Maroc crest
Maroc
MAR
Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI

Défense : Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop

Milieu de terrain : Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Naïl El Aïnaoui

Attaque : Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous 

Côté Brésil, le onze titulaire était le suivant :

Gardien : Alisson Becker

Défense : Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez

Milieu de terrain : Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá

Attaque : Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago

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