L’entraîneur de l’équipe nationale marocaine, Walid Regragui, a officialisé le onze des Lions de l’Atlas pour leur entrée en lice face au Brésil lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Il a aligné la star du Real Madrid, Brahim Díaz, en attaque, tandis qu’Achraf Hakimi mènera la défense des Lions.

Côté Brésil, Carlo Ancelotti surprend en lançant Igor Thiago en attaque, préférant laisser Matheus Cunha sur le banc.

Voici le onze marocain :

Gardien : Yassine Bounou

Défense : Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop

Milieu de terrain : Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Naïl El Aïnaoui

Attaque : Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous

Côté Brésil, le onze titulaire était le suivant :

Gardien : Alisson Becker

Défense : Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez

Milieu de terrain : Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá

Attaque : Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago