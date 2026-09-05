Composition surprenante : Feyenoord compense de manière créative l’absence de Hadj Moussa

Giovanni van Bronckhorst a dévoilé sa composition pour le déplacement sur la pelouse du NEC. L’entraîneur de Feyenoord doit improviser d’entrée, puisqu’Anis Hadj Moussa ne fait pas partie du groupe pour le match après les remous autour de son possible transfert à l’Ittihad Club.

Tjark Ernst gardera les buts des Rotterdamois samedi après-midi à De Goffert. Givairo Read débute au poste d’arrière droit, tandis que Jeremiah St. Juste et Tsuyoshi Watanabe forment la charnière centrale et que Mika Mármol évolue sur le côté gauche.

Au milieu de terrain, Van Bronckhorst a choisi Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline et Gjivay Zechiël. Targhalline conserve ainsi sa place de titulaire, malgré sa prestation en deçà lors du duel face à l’ADO La Haye.

Devant, les changements sont les plus marquants. Nacho Ferri a l’occasion de débuter à la pointe de l’attaque après le départ d’Ayase Ueda au Lille OSC, et sera soutenu sur les côtés par Gaoussou Diarra et Luciano Valente.

On s’attendait initialement à voir Hadj Moussa débuter sur l’aile droite, mais l’Algérien est totalement absent. Selon De Telegraaf, il est arrivé trop tard pour le départ du bus de l’équipe vers Nimègue et est ensuite rentré chez lui.

Van Bronckhorst a donc dû réorganiser son secteur offensif. Diarra glisse sur l’aile droite, Valente débute à gauche et Zechiël occupe, selon Dennis van Eersel, un rôle offensif en numéro dix.

L’absence de Hadj Moussa intervient en plein feuilleton autour du transfert de l’attaquant. Ittihad a formulé vendredi une offre de 37,5 millions d’euros et Hadj Moussa souhaite volontiers rejoindre l’Arabie saoudite, mais Feyenoord a décidé de ne pas collaborer à un transfert.

Feyenoord débute samedi à 16 h 30 son déplacement sur la pelouse du NEC.

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Diarra, Ferri, Valente.