Composition probable du PSV pour un éventuel match décisif pour le titre

Samedi, le PSV affrontera le FC Utrecht dans ce qui pourrait être le match décisif pour le titre. Peter Bosz semble désormais avoir trouvé sa composition idéale. La rencontre au Philips Stadion débutera à 16h30 et sera retransmise en direct sur ESPN 1.

Matej Kovar, qui s'est qualifié pour la Coupe du monde avec l'équipe nationale tchèque, gardera les buts du PSV. Kiliann Sildillia débutera au poste d'arrière droit, tandis que Mauro Júnior remplacera Anass Salah-Eddine, suspendu, au poste d'arrière gauche. Jerdy Schouten et Armando Obispo formeront le cœur de la défense du PSV.

Joey Veerman est suffisamment en forme pour débuter au milieu de terrain. Paul Wanner et Ismael Saibari complètent le milieu de terrain d'Eindhoven dans ce match qui pourrait permettre au PSV de remporter le titre national.

Dennis Man (à droite) et Ivan Perisic (à gauche) devront créer le danger sur les ailes. Bosz préfère Guus Til à Ricardo Pepi, qui a récemment vu son transfert à Fulham échouer, pour le poste d'attaquant.

En cas de victoire contre le FC Utrecht, le PSV sera officieusement champion. Si Feyenoord venait à perdre des points dimanche lors de son déplacement au FC Volendam, le troisième titre consécutif serait acquis pour le leader d'Eindhoven.

Composition probable du PSV : Kovar, Sildillia, Schouten, Obispo, Mauro Júnior, Veerman, Wanner, Saibari, Man, Til et Perisic.