Composition probable du PSV : Peter Bosz devrait offrir son premier match en Eredivisie à un joueur

Déjà couronné champion, le PSV se rendra samedi sur la pelouse du Sparta Rotterdam. L’entraîneur Peter Bosz doit toutefois opérer quelques ajustements dans son onze de départ. Le coup d’envoi de la rencontre Sparta – PSV sera donné à 18h45 et diffusé en direct sur ESPN 2.

À Rotterdam, il devra se passer de Jerdy Schouten, Joey Veerman, Armando Obispo, Sergiño Dest, Anass Salah-Eddine, Alassane Pléa et Ruben van Bommel, mais ce n’est pas une catastrophe : le titre est déjà dans la poche.

L’entraîneur offre ainsi ses premières minutes en championnat au gardien Nick Olij, qui affronte son ancien club. La défense sera composée de Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski et Mauro Júnior.

Sans Veerman ni Schouten au milieu, Guus Til est contraint de reculer d’un cran. Paul Wanner et Ismael Saibari, auteurs d’un doublé contre le FC Utrecht, complètent le trio axial.

Esmir Bajraktarevic (à droite) et Couhaib Driouech (à gauche) se voient offrir l’occasion de briller sur les ailes. Ricardo Pepi est quant à lui aligné en pointe, tandis que Til, reculé d’un cran, évoluera au milieu.

Le PSV, déjà sacré champion des Pays-Bas pour la 27^e fois, aborde donc cette rencontre sans pression. Huitième de l’Eredivisie, Sparta lutte quant à lui pour décrocher une place en barrages et ainsi nourrir ses espoirs européens.

Composition probable du PSV : Olij ; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior ; Wanner, Saibari, Til ; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.