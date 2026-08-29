Composition probable du PSV : Geertruida va-t-il fêter sa première titularisation ?

Le PSV se déplace dimanche sur la pelouse du FC Utrecht. Peter Bosz offrira-t-il à Lutsharel Geertruida sa première titularisation avec les visiteurs ? Le choc au Galgenwaard débute à 12 h 15 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Sergiño Dest débute au poste d’arrière droit à Utrecht, avec une place de titulaire pour Mauro Júnior sur le côté gauche. Armando Obispo sera associé dans l’axe à Geertruida, qui prend le relais de Ryan Flamingo.

Guus Til, Kodai Sano et Noah Fernandez composeront également le milieu de terrain du champion des Pays-Bas en titre face à Utrecht. La recrue estivale Sven Mijnans devra donc patienter et espérer une entrée en jeu.

Ruben van Bommel, en grande forme contre le FC Groningue, occupera le flanc gauche en attaque. Ivan Perisic sera le pourvoyeur depuis la droite, avec Ricardo Pepi comme point d’appui dans l’équipe de Bosz.

Le PSV a connu une entame laborieuse contre Groningue, mais s’est finalement imposé 5-1. Utrecht a laissé filer des points dans les tout derniers instants sur la pelouse du Sparta Rotterdam : 3-3.

Composition probable du PSV : Kovar, Mauro Junior, Obispo, Geertruida, Dest, Til, Sano, Fernandez, Van Bommel, Pepi, Perisic.