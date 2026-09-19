Composition probable du PSV : Bosz tranche au sujet du héros du triplé Mijnans

Le PSV a une mission délicate dimanche : battre le FC Twente à la Grolsch Veste. Peter Bosz conserve en grande partie la formule qui s’est imposée 4-1 la semaine dernière face au Sparta Rotterdam. Le duel à Enschede débute à 14 h 30 et sera diffusé en direct sur ESPN 3.

Matej Kovar n’a pas été irréprochable sur le 0-1 du Sparta, mais pour Bosz, ce n’est pas une raison pour écarter son gardien. Aucun changement non plus dans la défense du PSV : Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo et Mauro Júnior seront titulaires.

Paul Wanner et Kodai Sano, buteurs contre le PSV, devront apporter le contrôle au milieu de terrain face à Twente. Guus Til sera l’élément le plus avancé dans l’entrejeu des visiteurs d’Eindhoven.

Bosz avait largement fait tourner contre le Sparta et donné sa chance à Sven Mijnans en pointe. Le milieu de formation a immédiatement signé un triplé. Il cède toutefois de nouveau sa place à Ricardo Pepi. Ivan Perisic (à droite) et Ruben van Bommel (à gauche) font également leur retour dans l’attaque du PSV.

Après un faux départ, le PSV s’est imposé 4-1 face au Sparta et occupe la tête de l’Eredivisie VriendenLoterij. Twente s’est installé dans le haut de tableau grâce à une victoire 2-0 sur la lanterne rouge, l’ADO La Haye.

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior ; Wanner, Sano, Til ; Perisic, Pepi, Van Bommel.