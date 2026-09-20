Composition probable du PSV : Bosz tranche au sujet de Mijnans, héros du triplé

Le PSV attend dimanche une mission délicate : battre le FC Twente à la Grolsch Veste. Peter Bosz conserve dans les grandes lignes la formation qui s’est imposée 4-1 face au Sparta Rotterdam la semaine dernière. Le duel à Enschede débute à 14 h 30 et sera diffusé en direct sur ESPN 3.

Matej Kovar n’a pas été irréprochable sur le 0-1 du Sparta, mais pour Bosz, ce n’est pas une raison de se passer de son gardien. Aucun changement non plus dans la défense du PSV : Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo et Mauro Júnior seront titulaires.

Paul Wanner et Kodai Sano, buteurs contre le PSV, devront assurer le contrôle au milieu de terrain contre Twente. Guus Til sera l’élément le plus avancé dans l’entrejeu des visiteurs d’Eindhoven.

Bosz avait largement fait tourner contre le Sparta et donné sa chance à Sven Mijnans en pointe. Le milieu de formation a aussitôt signé un triplé. Il cède toutefois à nouveau sa place à Ricardo Pepi. Ivan Perisic (à droite) et Ruben van Bommel (à gauche) font également leur retour dans l’attaque du PSV.

Après un faux départ, le PSV a battu le Sparta 4-1 et occupe la tête de l’Eredivisie Vriendenloterij. Twente s’est installé dans le haut de tableau grâce à une victoire 2-0 sur la lanterne rouge, l’ADO La Haye.

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior ; Wanner, Sano, Til ; Perisic, Pepi, Van Bommel.