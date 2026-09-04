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imago-sport-1082163091.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

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Composition probable du PSV : Bosz surprend avec un choix en attaque

Ajax vs PSV
Ajax
PSV
Eredivisie

Le PSV affronte l’Ajax samedi dans le choc de l’Eredivisie Vriendenloterij. Peter Bosz procède à un changement en attaque, prédit Voetbalzone. Ajax - PSV débute à 20h00 et sera à suivre en direct sur ESPN 1. 

Peter Bosz choisit Matej Kovar dans le but des visiteurs d’Eindhoven. Sergiño Dest et Mauro Júnior débutent contre l’Ajax respectivement aux postes d’arrière droit et d’arrière gauche. Ryan Flamingo et Armando Obispo sont de nouveau les défenseurs centraux du PSV. Lutsharel Geertruida doit donc encore se contenter d’un rôle de second plan.

Sven Mijnans a marqué de belle manière contre le FC Utrecht la semaine dernière et est récompensé par un rôle de numéro 10 contre l’Ajax. Kodai Sano et Noah Fernandez complètent le milieu de terrain du PSV dans ce choc d’Eredivisie.

Pas de Pepi contre l’Ajax 

Ricardo Pepi n’est pas en grande forme ces dernières semaines. Bosz se rabat donc sur Guus Til comme avant-centre de l’équipe visiteuse, principalement en raison de sa capacité de course. Ivan Perisic (à droite) et Ruben van Bommel (à gauche) occuperont les ailes à la Johan Cruijff ArenA.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
PSV crest
PSV
PSV

Le PSV a impressionné avec sa victoire 1-6 sur le terrain du FC Utrecht, surtout sans réaction en fin de match face au champion des Pays-Bas en titre. Cela donnera sans doute la confiance nécessaire à l’équipe de Bosz à l’approche du choc contre l’Ajax.

Composition probable du PSV (4-3-3) : Kovar ; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior ; Fernandez, Sano, Mijnans ; Perisic, Til, Van Bommel.

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