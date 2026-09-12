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Peter BoszIMAGO
Rian Rosendaal

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Composition probable du PSV : Bosz modifie son onze à deux postes

PSV vs Sparta Rotterdam
PSV
Sparta Rotterdam
Eredivisie

Le PSV conclut le week-end d’Eredivisie Vriendenloterij dimanche face au Sparta Rotterdam. Voetbalzone s’attend à ce que Peter Bosz procède à deux changements. PSV - Sparta débute à 20h00 et sera à suivre en direct sur ESPN 1. 

Matej Kovar gardera les buts au Philips Stadion. Mauro Júnior fait son retour après une suspension et remplace Filip Kostic au poste d’arrière gauche. Sergiño Dest débutera à droite et Lutsharel Geertruida ainsi qu’Armando Obispo devront museler l’attaquant du Sparta.

Paul Wanner n’a pas fait forte impression jeudi contre le Shakhtar Donetsk et sera remplacé par Noah Fernandez. L’excellent Kodai Sano et Guus Til compléteront le milieu de terrain d’Eindhoven dimanche.

Pas de surprise en attaque dans la composition du PSV pour la réception du Sparta. Ivan Perisic, Ricardo Pepi et Ruben van Bommel devront permettre au PSV de rester dans le sillage du leader, l’AZ.

Le PSV a battu l’Ajax la semaine dernière sur le score de 1-3, ce qui lui a donné beaucoup de confiance. Le match nul 1-1 contre le Shakhtar a été une petite déception pour le champion des Pays-Bas en titre.

Eredivisie
PSV crest
PSV
PSV
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior ; Sano, Fernandez, Til ; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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