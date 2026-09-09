Composition probable du PSV : Bosz change en défense et au milieu de terrain

Le PSV entame jeudi son aventure dans la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk. Peter Bosz procède à quelques changements, comme le prévoit Voetbalzone. La rencontre au Philips Stadion débute à 18 h 45 et sera à suivre en direct sur Ziggo Sport Select.

Matej Kovar sera dans les buts du PSV, qui veut prolonger en Europe sa bonne dynamique en Vriendenloterij Eredivisie. Sergiño Dest occupera le flanc droit, tandis que Filip Kostic fera ses débuts comme titulaire à gauche. Tout cela en raison de la suspension de Mauro Júnior.

Lutsharel Geertruida a laissé une forte impression samedi dernier contre l’Ajax (victoire 1-3) et a même marqué de belle manière. Armando Obispo sera son partenaire dans l’axe de la défense contre le Shakhtar.

Au milieu de terrain, Bosz ne choisit pas Noah Fernandez, mais Paul Wanner, qui a réalisé une bonne entrée samedi contre l’Ajax. Kodai Sano et Guus Til compléteront l’entrejeu du PSV jeudi.

Devant, l’entraîneur du PSV maintient sa confiance à des noms bien connus. L’infatigable Ivan Perisic occupera l’aile droite, avec le très commenté Ruben van Bommel à gauche. Ricardo Pepi sera le point d’appui en attaque du champion des Pays-Bas en titre.

Le PSV a emmagasiné la confiance nécessaire samedi avec sa victoire 1-3 contre l’Ajax. Le Shakhtar l’a emporté sur le terrain du FC Karpaty Lviv (1-2) et occupe la deuxième place du championnat ukrainien.

Composition probable du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Wanner, Sano, Til ; Perisic, Pepi, Van Bommel.