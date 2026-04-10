Composition probable du Feyenoord : Van Persie doit encore trancher concernant Valente et Hadj Moussa

Deuxième du classement, le Feyenoord se rendra dimanche sur la pelouse de son poursuivant direct, le NEC, troisième. À la veille de ce choc, l’entraîneur Robin van Persie doit composer avec plusieurs incertitudes. Le coup d’envoi de NEC - Feyenoord sera donné dimanche à 14h30 et la rencontre sera diffusée en direct sur ESPN 1.

Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente et Anis Hadj Moussa, pas encore à 100 % physiquement, ne seront pas alignés au coup d’envoi au stade De Goffert, contraignant l’ancien buteur à opérer des choix dans son groupe.

Le capitaine Timon Wellenreuther gardera les buts des Rotterdamois. Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld et Jordan Bos formeront la défense du Feyenoord lors de ce choc au sommet de la Vriendenloterij Eredivisie.

Tobias van den Elshout, qui a récemment prolongé son contrat au Kuip, va découvrir le onze de départ. À ses côtés, Jakub Moder et Oussama Targhalline animeront le milieu de terrain. In-beom Hwang et Sem Steijn, toujours à l’infirmerie, manquent à l’appel.

Gonçalo Borges remplace Hadj Moussa, déjà absent contre le FC Volendam, tandis que Raheem Sterling occupe le couloir gauche et que le meilleur buteur de l’Eredivisie, Ayase Ueda, évolue en pointe à Nimègue.

Avec un seul point d’avance sur le NEC, qui rêve de Ligue des champions, Feyenoord se souvient de sa défaite 2-4 au match aller, un spectacle offensif disputé au De Kuip.

Composition probable de Feyenoord : Wellenreuther ; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos ; Targhalline, Moder, Van den Elshout ; Borges, Ueda, Sterling.