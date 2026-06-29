Composition probable de l'équipe nationale néerlandaise : deux changements face au Maroc

L'équipe nationale néerlandaise affrontera le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Selon Voetbalzone, le sélectionneur Ronald Koeman devrait effectuer deux changements par rapport à la victoire 3-1 contre la Tunisie. Le match Pays-Bas - Maroc débutera mardi à 3 h et sera retransmis en direct sur NPO 1.

Bart Verbruggen gardera les cages à Monterrey, au Mexique. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven composeront la défense des Oranje, tandis que Nathan Aké retrouvera le banc.

Au milieu, Koeman conserve ses valeurs sûres : Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders seront alignés d’entrée contre le Maroc, deuxième du groupe C.

Donyell Malen cède sa place à Crysencio Summerville sur l’aile droite. En pointe, Brian Brobbey sera de nouveau le point d’ancrage de l’attaque, tandis que Cody Gakpo devra créer le danger depuis le flanc gauche.

En cas de succès, les Oranje défieront l’Afrique du Sud ou le Canada en huitièmes de finale, le samedi 4 juillet à 19 h (heure néerlandaise), à Houston.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Brobbey, Gakpo.