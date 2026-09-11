Composition probable de l’Ajax : trois nouveaux noms après l’échec contre le PSV

L’Ajax vise une revanche en Eredivisie Vriendenloterij après la défaite 1-3 contre le PSV. L’entraîneur Míchel modifie son équipe à plusieurs postes face à Fortuna Sittard, selon les prévisions de Voetbalzone. Le duel dans le Limbourg débutera à 20 heures et sera diffusé en direct sur ESPN 1.

Marc-André ter Stegen sera dans les buts à Sittard. Anton Gaaei occupera le couloir droit de la défense à quatre. Thilo Kehrer remplace Aaron Bouwman, qui doit se rétablir après la charge de Ruben van Bommel la semaine dernière. Youri Baas sera le partenaire défensif de Kehrer face à Fortuna. Caio Henrique débutera au poste d’arrière gauche.

Sofyan Amrabat a débuté contre le PSV en tant que remplaçant et sera cette fois au coup d’envoi. Davy Klaassen et Julian Brandt complètent le milieu de terrain de l’Ajax face à l’équipe de Danny Buijs. Jorthy Mokio marque donc le pas pour le moment.

Steven Berghuis aura de nouveau l’occasion de faire ses preuves comme ailier droit, tandis qu’Abdellah Ouazane pourra montrer ses qualités sur le côté gauche. Tolu Arokodare sera le fer de lance des visiteurs amstellodamois.

L’Ajax a longtemps tenu tête au PSV, mais s’est donc incliné à domicile sur le score de 1-3. Fortuna a battu le relégable ADO La Haye 2-3 et s’est ainsi installé dans le haut de tableau de l’Eredivisie.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique ; Amrabat, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Arokodare, Ouazane.