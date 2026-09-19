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imago-sport-1083364718.jpgANP
Rian Rosendaal
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Composition probable de l’Ajax : Míchel ne reconduit pas l’équipe qui s’est imposée 5-1

Ajax vs Excelsior
Ajax
Excelsior
Eredivisie

L’Ajax joue de nouveau à domicile samedi, cette fois contre l’Excelsior. L’entraîneur Míchel semble revenir à une équipe composée de visages familiers. Ajax - Excelsior débute samedi à 20h00 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

L’entraîneur espagnol avait choisi en milieu de semaine contre Willem II (5-1) d’aligner Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal et Kasper Dolberg. Míchel donne toutefois à nouveau sa préférence à l’équipe type des précédents matches.

Marc-André ter Stegen sera dans les buts. Anton Gaaei remplace Lucas Rosa au poste de latéral droit. Thilo Kehrer et Youri Baas formeront la charnière centrale contre l’Excelsior. Caio Henrique prend le couloir gauche à la place d’Owen Wijndal.

Davy Klaassen et Julian Brandt conservent leur place dans l’entrejeu des Amstellodamois. Sofyan Amrabat fait son retour au poste de sentinelle, au détriment de Jorthy Mokio. La recrue récente Yves Bissouma n’est pas encore qualifiée.

Convoqué avec le Nigeria, Tolu Arokodare retrouve sa place en pointe. Steven Berghuis évoluera à droite, avec Oscar Gloukh qui bénéficie une nouvelle fois de la confiance de son entraîneur sur le flanc gauche de l’attaque.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
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Excelsior
EXC

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique ; Amrabat, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Tolu, Gloukh.

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