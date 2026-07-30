L’Ajax affronte le FK Vojvodina jeudi soir lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue Conférence. L’entraîneur Míchel semble avoir peu de surprises en réserve. La rencontre, à la Johan Cruijff ArenA, débutera à 20 heures et sera diffusée en direct sur la chaîne principale de Ziggo Sport.

Maarten Paes sera de nouveau dans les buts de l’Ajax, qui s’est imposé 1-4 la semaine dernière sur le sol serbe. Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind et Caio Henrique composeront de droite à gauche la défense amstellodamoise. Owen Wijndal prend donc place sur le banc.

Pas de grandes surprises non plus au milieu de terrain de l’Ajax. Youri Regeer devra assurer l’équilibre, avec devant lui Davy Klaassen et Oscar Gloukh, chargés de faire le lien avec la ligne d’attaque.

Steven Berghuis à droite et Mika Godts à gauche auront pour mission d’apporter le danger sur les ailes en attaque. Kasper Dolberg occupera la pointe dans le système utilisé par Míchel. La recrue Marcos Leonardo, qui a eu du temps de jeu dimanche contre Burnley, peut espérer entrer en cours de match.

À moins d’une énorme surprise face au Vojvodina, l’Ajax devrait ensuite disputer au troisième tour préliminaire une double confrontation contre le Shelbourne FC, les 6 et 13 août. Le club irlandais a remporté le match aller du deuxième tour préliminaire 5-2 contre l’Estonien du Nõmme Kalju FC.

Les éventuels barrages auront lieu les 20 et 27 août. Si l’Ajax passe tous ces tours, le tirage au sort de la phase de ligue aura lieu le 28 août. Le tournoi principal, avec six adversaires, débutera le 15 octobre.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique ; Regeer, Klaassen, Gloukh ; Berghuis, Dolberg, Godts.