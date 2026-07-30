L’Ajax affronte jeudi soir le FK Vojvodina lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. L’entraîneur Míchel ne semble pas avoir beaucoup de surprises en réserve. La rencontre à la Johan Cruijff ArenA débute à 20h00 et sera diffusée en direct sur la chaîne principale de Ziggo Sport.

Maarten Paes sera de nouveau dans les buts de l’Ajax, qui s’est imposé 1-4 la semaine dernière sur le sol serbe. Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind et Caio Henrique composeront de droite à gauche la défense amstellodamoise. Owen Wijndal prend donc place sur le banc.

Pas non plus de grandes surprises au milieu de terrain de l’Ajax. Youri Regeer devra assurer le contrôle, avec devant lui Davy Klaassen et Oscar Gloukh, chargés de faire le lien avec la ligne d’attaque.

Steven Berghuis (à droite) et Mika Godts (à gauche) auront pour mission d’apporter le danger sur les ailes en attaque. Kasper Dolberg sera l’attaquant de pointe dans le système utilisé par Míchel. La recrue Marcos Leonardo, qui a eu du temps de jeu dimanche contre Burnley, peut espérer entrer en cours de match.

Si l’Ajax n’est pas totalement surpris par Vojvodina, un duel en deux manches contre le Shelbourne FC suivra probablement au troisième tour préliminaire, les 6 et 13 août. Le club irlandais a remporté le match aller du deuxième tour préliminaire 5-2 contre l’Estonien du Nõmme Kalju FC.

Les éventuels barrages auront lieu les 20 et 27 août. Si l’Ajax franchit toutes ces étapes, le tirage au sort de la phase de ligue aura lieu le 28 août. Le tournoi principal, avec six adversaires, débutera le 15 octobre.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique ; Regeer, Klaassen, Gloukh ; Berghuis, Dolberg, Godts.