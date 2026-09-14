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Rian Rosendaal

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Composition probable de l’Ajax : Míchel modifie son équipe dans chaque ligne

Ajax vs Willem
Ajax
Willem
Eredivisie

L’Ajax reçoit mardi la visite du promu Willem II. L’entraîneur Míchel modifie son onze dans chaque ligne, prédit Voetbalzone. Le duel à la Johan Cruijff ArenA débute à 20h00 et sera diffusé en direct sur ESPN 2. 

Lucas Rosa est préféré à Anton Gaaei au poste d’arrière droit. Thilo Kehrer a réussi de solides débuts dans le onze de départ contre Fortuna Sittard et sera de nouveau associé à Youri Baas dans l’axe de la défense. Caio Henrique conserve sa place sur le côté gauche de la défense.

Sofyan Amrabat et Julian Brandt débutent une nouvelle fois dans le milieu de terrain de l’Ajax. Le coach espagnol des Amstellodamois choisit cette fois Davy Klaassen, ce qui envoie Jorthy Mokio sur le banc.

Steven Berghuis sera le pourvoyeur depuis le côté droit en attaque, avec Abdellah Ouazane qui opérera à gauche. Tolu Arokodare sera le point d’appui de l’Ajax face aux visiteurs de Tilburg.

L’Ajax a su s’imposer face à Fortuna sur le score sans appel de 1-5 et aborde donc avec confiance son duel contre Willem II. Les joueurs de Tilburg ont obtenu un méritoire point lors du déplacement chez le co-leader AZ (1-1).

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
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Willem
WII

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique ; Amrabat, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Tolu, Ouazane.

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