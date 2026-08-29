Composition probable de l’Ajax : Míchel modifie son équipe à deux postes

L’Ajax reprend sa saison en Eredivisie VriendenLoterij dimanche avec un déplacement sur la pelouse de Telstar. Míchel apporte quelques changements à son équipe, selon les prévisions de Voetbalzone. Le duel à Velsen-Zuid débutera à 16 h 45 et sera diffusé en direct sur ESPN 2.

Marc-André ter Stegen gardera les buts de l’Ajax. Lucas Rosa cède sa place au poste d’arrière droit à Anton Gaaei. Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale des visiteurs, avec Caio Henrique au poste d’arrière gauche.

Youri Regeer est rapidement sorti face au FC Sion et sera remplacé contre Telstar par Jorthy Mokio. Davy Klaassen et Julian Brandt complèteront le milieu de terrain de l’Ajax dimanche.

Tolu Arokodare a inscrit un doublé contre le FC Sion et laisse donc Marcos Leonardo sur le banc. Steven Berghuis (à droite) et Abdellah Ouazane (à gauche) devront alimenter l’attaque depuis les ailes.

L’Ajax n’a pas joué la semaine dernière, en raison des matches de niveau européen. Telstar s’est incliné il y a deux semaines sur le score de 1-3 face au Sparta Rotterdam.

Composition probable de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique ; Mokio, Klaassen, Brandt ; Berghuis, Arokodare, Ouazane.